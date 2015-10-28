ضبط سودانى ومصريين سرقوا 3 شاشات تليفزيون من نادى قضاة أسوان

سرق لصوص يتزعمهم سودانى الجنسية بعض محتويات نادى قضاة أسوان على طريق كورنيش النيل، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليهم.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بسرقة ثلاث شاشات lcd من داخل نادى القضاة بشارع كورنيش النيل دائرة قسم أول وتحرر بالواقعة المحضر رقم 5970 جنح لسنة 2015.

أصدر اللواء عادل عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، تعليمات بسرعة ضبط اللصوص فتشكل فريق بحث برئاسة العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمود عوض، رئيس مباحث المديرية توصل إلى أن تشكيلا عصابيا بزعامة "باسم.م.م" سودانى الجنسية 23 سنة، عاطل، ومقيم مدينة أسوان، وعضوية كل من "حسن.ن.ى" 19 سنة، عاطل، و"محمد.ع.ف" 22 سنة، نقاش.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة برئاسة الرائد أحمد خلف الله، رئيس مباحث قسم أول، ومعاونيه النقيب محمود الباجا، والنقيب أحمد سامى، والنقيب محمد جابر، والنقيب أحمد الهجرسى، من ضبط الثلاثة، وتبين أن "حسن" مصاب بجرح قطعى فى اليد اليسرى أثناء كسر الباب الزجاجى الخارجى للنادى، تحرر المحضر اللازم وإحالة اللصوص بالمضبوطات إلى النيابة العامة.