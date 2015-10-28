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النيابة تحقق فى سقوط 3 قتلى و9 مصابين فى انهيار عقار أبى قير

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النيابة تحقق فى سقوط 3 قتلى و9 مصابين فى انهيار عقار أبى قير النيابة تحقق فى سقوط 3 قتلى و9 مصابين فى انهيار عقار أبى قير
تباشر نيابة شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار عمر سليم، وإشراف المستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، تحقيقات موسعة فى انهيار عقار أبى قير الذى أسفر عن 3 قتلى و9 مصابين، وذلك بعد التصريح بدفن جثث كل من ليلى على حسن، وجنى إبراهيم حسن، 4 سنوات، وهناء قصير محمد 38 سنة.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة لمعاينة العقار، وتبين انهياره حتى سطح الأرض، وكان مقامًا فى منطقة عشوائية قديمة على مساحة 40 مترًا تقريبًا، ومكونًا من دور أرضى وثلاثة طوابق.

واستمعت النيابة لشهادة الجيران وشهود العيان فأكدوا أن العقار مقام منذ الستينيات، وكان مسكونًا بالكامل وحالته مستقرة ومع تساقط الأمطار الغزيرة لم يتحمل وانهار بالكامل.

وانتقلت النيابة إلى مستشفيى أبى قير العام والأميرى الجامعى، واستمعت إلى أقوال المصابين وذويهم حيث أصيب كل من عزيزة محمد محمد، 60 سنة، والتى تبين إصابتها بجرح بفروق الرأس وكدمة بالفخذ الأيسر، وإبراهيم حسن محمود، 32 سنة، مصاب بجرح بالرأس وجروح متعددة بالوجه، والطفل حسن إبراهيم حسن، 5 سنوات، مصاب بجرح ردى وكدمة بالرأس ونزيف بالأذن اليسرى، والطفلة سما إبراهيم حسن، 4 سنوات، كدمات متفرقة بالرأس وتجمع دموى وتورم بالقدمين واشتباه بكسر بعظمة الجمجمة، والطفل عادل مجدى عدس، 12 سنة، مصاب بكدمات بالصدر والرأس وكسر بعظام الكوع والساعد الأيسر، والطفلة شهد إبراهيم حسن، 4 سنوات، مصابة بكدمات بالرأس، واضطراب بدرجة الوعى، واشتباه فى نزيف داخلى، وسماح سعيد أحمد، 17 سنة، تحت الفحص بمستشفى أبو قير المركزى، وسعيد أحمد محمد، 56 سنة، تحت الفحص وعمل الأشعة اللازمة بمستشفى أبو قير المركزى.

وتلخصت شهادة المصابين الذين استطاعوا الحديث بأنهم لم يشعروا بشىء لأن الانهيار حدث وقت نومهم فى تمام الساعة السادسة صباحًا.

وطلبت النيابة العامة ملف العقار من الحى لمعرفة القرارات التى اتخذت بشأنه خاصة أنه كان آيلًا للسقوط، وأمرت بندب لجنة فنية من كلية الهندسة للوقوف على أسباب الانهيار العقار والاستماع إلى شهادة باقى المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.
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