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عريقات: "عباس" سيقدم للجنائية الدولية ملفا جديدا للجرائم الإسرائيلية

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عريقات: "عباس" سيقدم للجنائية الدولية ملفا جديدا للجرائم الإسرائيلية عريقات: "عباس" سيقدم للجنائية الدولية ملفا جديدا للجرائم الإسرائيلية

أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بفلسطين، صائب عريقات أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيقدم ملفا جديدا كاملا إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، فانو بنسودا، يتضمن حالات الإعدامات الميدانية التى تتم ضد أبناء الشعب الفلسطينى.

وقال عريقات- فى تصريح على هامش اجتماع مجلس حقوق الانسان الذى ألقى أمامه الرئيس الفلسطينى كلمة اليوم الأربعاء، أن عباس سيقدم الملف إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والتى سيلتقيها فى لاهاى، مضيفا أن عباس سيطالب بأن يعرض هذا الملف الجديد على المجلس القضائى بمحكمة الجنايات الدولية للنظر فيه.

وأشار عريقات إلى أن الرئيس الفلسطينى- خلال زيارته المزمعة إلى هولندا- سيلتقى رئيس وزرائها ووزير الخارجية للتأكيد على أن الشعب الفلسطينى "أعزل يدافع عن نفسه"، وكذلك لتدعيم طلب الرئيس الفلسطينى بتوفير حماية دولية للفلسطينيين.

وأضاف أن الرئيس سيؤكد- خلال لقاءاته- على أن من يبحث عن الهدوء والأمن والاستقرار فى المنطقة؛ عليه أن يبدأ بتجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلى، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
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