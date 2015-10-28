البحرية الليبية تحديد مكان سقوط الطائرة المروحية وانتشال 18 جثمانا

>صرح متحدث البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم بأن حرس السواحل تمكن اليوم الأربعاء من انتشال 5 جثامين بالقرب من ساحل منطقة الطوبية شرق مدينة الزاوية، والتى سقطت بها طائرة مروحية أمس الثلاثاء ليصل إجمالى ما تم انتشاله منذ أمس حتى الآن 18 جثمانا.

وأضاف قاسم - فى تصريح عصر اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن حرس السواحل قطاع طرابلس والقوات الخاصة بمساعدة مجموعة من الفنيين التابعين لمركز الأبحاث تحت الماء، تمكنوا اليوم من تحديد مكان سقوط الطائرة المروحية، لافتا إلى أنه تم انتشال 5 جثامين كانت حول جسم الطائرة على عمق 40 مترا بالقرب من سواحل مدينة الزاوية.

وأشار إلى أن العمل جارى الآن بالتنسيق مع كافة أفرع القوات البحرية على رفع جسم الطائرة وتعويمه وإخراجه من المياه، موضحا أن إجمالى من كان على متن الطائرة 19 شخصا من بينهم عسكريون.

>كما أوضح متحدث البحرية الليبية العقيد أن بعض أجزاء الطائرة التى تم انتشالها أمس تم الاحتفاظ بها بنقطة حرس السواحل بمنطقة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

يذكر أن الأنباء تضاربت أمس حول عدد من كان على متن الطائرة المروحية، والتى سقطت أمس بمنطقة الطوبية شرق مدينة الزاوية.

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