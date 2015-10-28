عسكرى سعودى: الإعداد لخطة عسكرية جديدة لطرد ميليشيات الحوثى وصالح من تعز

صرح المستشار فى مكتب وزير الدفاع السعودى العميد ركن أحمد عسيرى بأنه يتم الإعداد لعملية عسكرية تهدف لطرد ميليشيات الحوثى والمخلوع صالح من مدينة تعز باليمن، وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والمقاومة الشعبية الموالية للشرعية.

نقلت ذلك قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن طيران التحالف العربى شن عدة غارات جوية استهدفت مخازن أسلحة فى ميناء "الصليف" شمال مدينة الحديدة غرب اليمن، كما استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيات فى منطقة "المخا" غرب تعز وفى أحياء (ثعبات والجحملية) وسط المدينة، وذلك بالتزامن مع استمرار المواجهات فى محيط مدينة تعز.

وفى سياق متصل، كشف المبعوث الأممى إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فى تصريحات أوردتها "العربية"، أن المشاورات بين أطراف الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثى وصالح ستعقد فى جنيف أو مسقط بعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية، مشيرا إلى أن عدم الثقة بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثى وصالح عرقلت انعقاد المفاوضات.

وأشار إلى أن المحادثات ستعقد تحت مظلة تطبيق القرار الأممى رقم 2216 وعلى أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى.

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