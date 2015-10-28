بالفيديو|| محافظ الفيوم: لن نسمح بمحاولة عرقلة العملية الانتخابية

أكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أن العملية الانتخابية بالمحافظة تسير على أكمل وجه ولم ترصد غرفة عمليات المحافظة أى تجاوزات تعرقل سير العملية الانتخابية، لافتا إلى أن الناخبين يدلون بأصواتهم فى سهولة ويسر، وما تم رصده بعض التجاوزات خارج اللجان بين أنصار المرشحين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضدهم.

وحذر المحافظ الفيوم قائلا ” لن نسمح ولن نعطى فرصة لمن يحاول عرقلة سير العملية الانتخابية بالقيام بأى تجاوزات لحين انتهائها بالكامل”.

وأشار المستشار وائل مكرم إلى أن نسبة الإقبال شهدت اليوم زيادة عن أمس وخلال الساعات القادمة سوف يكون.

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