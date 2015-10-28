وزير الصناعة: هناك قرار سيصدر قريبًا لترشيد استيراد بعض السلع

قال طارق قابيل، وزير الصناعة، إن اجتماع الحكومة اليوم ناقش إعطاء أفضلية للمنتجات المصرية من خلال العقود سواء من داخل أو خارج مصر ، موضحًا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة لتفضيل المنتج المصرى وسيكون جزء منها مراقبة المشتريات الحكومية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن هناك لجنة ستشكل لمراقبة آليات المشتريات لتفضيل المنتج المصرى، وتشكيل لجنة أخرى لدراسة نسبة المشاركة بالمنتج المصرى.

وأوضح أن الحكومة ليس من سلطتها رفع الجمارك بحرية، وحول موقف استيراد بعض السلع، أشار إلى أنه سيتم إصدار قرار قريبًا بترشيد استيراد بعض السلع فى حدود الاتفاقيات الدولية.