«جنينه» يُعقد اجتماع للجهات العاملة بالمطار قبل تفتيش «الإيكاو»

عقد اللواء طيار أحمد جنينة رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى اجتماع على مستوى الجهات الأمنية والمختصة العاملة بمطار القاهرة الجوى للاعداد لزيارة فريق منظمة الطيران المدنى الدولى ” الإيكاو ” للقيام التفتيش الأمنى على مطار القاهرة الجوى والشركات العاملة به طبقا للقواعد الدولية .

استعرض جنينه خلال الاجتماع تقرير مدير عام أمن الطيران بشأن التدابير الأمنية والأجراءات التصحيحية لبعض الملاحظات التى وردت فى التقرير الخاص به قبل التفتيش ، وأبدت الجهات المشاركة والعاملة بالمطار وعمهم الكامل لمنظومة أمن الطيران المدنى وأجهزة الشرطة فى تطبيق الأجراءات الأمنية والتقيد بإتخاذ التدابير الأمنية التى وردت بالملاحق الأمنية للمنظمات الدولية والتشريعات الوطنية قبل التفتيش .