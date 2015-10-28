الملاحة الجوية: حركة الطيران منتظمة ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية

‫أكد الكابتن إيهاب محيى الدين، رئيس الشركة المصرية لخدمات الملاحة الجوية، اليوم الأربعاء، أن حركة الطيران منتظمة حتى الآن بمطار القاهرة الدولى رغم سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن عملية الإقلاع والهبوط منتظمة بالمطار ولا توجد أى تأثيرات على الحركة الملاحية.

وأضاف محيى أن سوء الطقس فى بعض الأماكن لا يؤثر على حركة الطيران ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، والتأثير يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة.

وأشار إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع الطقس أولاً بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ.

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