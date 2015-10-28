رئيس الوزراء: أولوية الحكومة تحديث البنية الأساسية وإنهاء مشكلة القمامة

حدد مجلس الوزراء اليوم الاربعاء فى إجتماعه الخامس برئاسة المهندس شريف اسماعيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه بالحكومة يوم الاثنين الماضي، خاصة على صعيد تفعيل ادارات الأزمات بكافة الأجهزة الادارية، والعمل على سرعة تنفيذ المشروعات الخدمية للتيسير على المواطنين.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تحسين الخدمات الجماهيرية وتوفير السلع الأساسية، ومساندة محدودى الدخل والفقراء، والبدء فورا فى تنفيذ مشروع التخلص من القمامة، وتوفير الموارد المالية لجمعها ونقلها.

وأضاف أن الحكومة مستمرة فى إعطاء الأولوية لتحديث البنية الأساسية خاصة فى الصعيد والدلتا، وأن التعامل مع المناطق الاستثمارية الجديدة كالعاصمة الادارية لا يعنى التحول فى أولويات الدولة، مشيرا الى أن مشروع العاصمة الادارية يتضمن العديد من الجوانب الايجابية لتحقيق قيمة مضافة، لما يتضمنه من جوانب استثمارية مهمة تؤدى الى توفير فرص عمل جديدة، وتشغيل العديد من الشركات خاصة المقاولات، فضلا على جذب الاستثمارات.

>وفى هذا الصدد، كلف رئيس مجلس الوزراء وزارتى الاثار والثقافة بالبدء فورا فى وضع رؤية خاصة للحفاظ على تراث مدينة القاهرة التاريخية بعد نقل الوزارات الى العاصمة الادارية.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان الاجراءات التى اتخذتها الوزارة حتى اليوم لتنفيذ مشروع العاصمة الادارية، مؤكدا على أن المشروع لن يكلف خزانة الدولة أية أعباء بل سيحقق أرباحا فى المرحلة الأولى التى تقام على مساحة 10 آلاف و500 فدان لن يقل عن 10 الى 12 مليار جنيه، وأشار الى أن هذا المشروع سيحقق عائدات استثمارية ضخمة خلال 30 سنة، وأن المشروع يمثل تنمية عمرانية وامتداد طبيعى للقاهرة جهة الشرق، ويتميز بموقعه القريب من مشروع تنمية قناة السويس، موضحا أن خطوات تأسيس الشركة التى ستنفذ المشروع.

من ناحية أخرى، عرضت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ملابسات حادثة وفاة خمس عمال مصريين وإصابة 8 فى حادث انفجار بالاردن، واستجابة السلطات الأردنية فى اضافتهم لبرنامج التضامن الاجتماعى فى الأردن لصرف مساعدات وتعويضات ومعاش لأسرهم بأثر رجعي.

وأشارت الى وصول الجثامين صباح اليوم الى مطار القاهرة، مشيدة فى ذلك بالتعاون الكامل مع وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعي.

وخلال الاجتماع، عرض وزير البيئة ضوابط ومعايير التعامل مع مشروعات تدوير القمامة، ووجه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالعمل فورا على اقتحام مشكلة التخلص من القمامة بتدبير الموارد المالية لجمع القمامة، وإعطاء التسهيلات اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع واستكمال الدراسات الاقتصادية، بخاصة العمل على تنفيذ المشروع بين وزارء المالية والكهرباء والبيئة والتنمية المحلية، على أن تبدأ وزارة البيئة فى تحديد الجهاز الخاص بتنفيذ المشروع ومتابعته.