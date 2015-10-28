بالصور.. سيلفى الجمل الضاحك وسيلة شباب "دهب" للترويج للسياحة المصرية

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل القارئ أحمد حمدى صوراً من محمية أبو جالوم بمدينة دهب فى جنوب سيناء، لتشجيع السياحة فى مصر ، مشيرا أنه التقط صورة سيلفى هو وأصدقائه مع جمل ضاحك.

وأضاف القارئ فى رسالته، أنه يوجد العديد من الأماكن السياحية فى مصر ولا أحد يعلم عنها شيئا، مطالباً جميع المصريين بتشجيع السياحة فى مصر.

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