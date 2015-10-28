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بالصور.. سيلفى الجمل الضاحك وسيلة شباب "دهب" للترويج للسياحة المصرية

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بالصور.. سيلفى الجمل الضاحك وسيلة شباب "دهب" للترويج للسياحة المصرية بالصور.. سيلفى الجمل الضاحك وسيلة شباب "دهب" للترويج للسياحة المصرية
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل القارئ أحمد حمدى صوراً من محمية أبو جالوم بمدينة دهب فى جنوب سيناء، لتشجيع السياحة فى ، مشيرا أنه التقط صورة سيلفى هو وأصدقائه مع جمل ضاحك.

وأضاف القارئ فى رسالته، أنه يوجد العديد من الأماكن السياحية فى مصر ولا أحد يعلم عنها شيئا، مطالباً جميع المصريين بتشجيع السياحة فى مصر.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة ، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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