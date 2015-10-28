الزوج وصديقه اشتركا في قتل الزوجة .. فحكم عليهما بالإعدام

أيدت محكمة الاستئناف في دبي اليوم الأربعاء، حكم محكمة أول درجة القاضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق الزوج "ر.ش" وصديقه "آ.ب" اللذين أقدما على قتل زوجة الأول مع سبق الإصرار والترصد ثم وضعا جثة الزوجة في كيس ثم ألقيا بها في منطقة صحراوية، وفقاً لتحقيقات النيابة العامة في دبي.

وحول تفاصيل القضية، أوضحت النيابة العامة أن الزوج قتل زوجته نتيجة وجود خلافات أسرية، وخوفاً من إعطائها نفقتها الشهرية نتيجة تطليقها بسبب وضعه المادي، مشيرة إلى أن الزوج بيت النية مع صديقه، وعقدا العزم على قتلها، وأعدا لذلك ما يلزم من أدوات، وترصداها حتى خلدت إلى النوم داخل مسكنها، فتناوبا على خنقها إلى أن فارقت الحياة"، بحسب ما ذكره موقع 24 الإخباري.

وأضافت النيابة: "قيد المتهمان الضحية، ووضعاها في سجادة ونقلاها بواسطة مركبة إلى منطقة المزارع على طريق دبي العين، حيث ألقيا جثمانها، لكن عامل نظافة عثر على الجثة أثناء قيامه بعمله".

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة فإن الشرطة شكلت بعد عثور عامل النظافة على الجثة فريق عمل، وتعرفت على هوية المجني عليها وزوجها الجاني وصديقه، حيث أقرا بالجريمة وسببها.

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