رقم قياسي جديد.. باتيستوتا فقط حقق بداية أفضل من محمد صلاح مع روما

حقق محمد صلاح نجم روما المصري رقما قياسيا جديدا في مسيرته الكروية مع روما بعد هدفه في مرمى فيورنتينا.

صلاح بهذا الهدف، يكون قد سجل 5 أهداف في أول 9 مباريات له بقميص روما في بطولة الدوري.

وانضم صلاح إلى روما بداية الموسم على سبيل الإعارة قادما من تشيلسي، قبل أن يعلن روما ضم صلاح بشكل نهائي مؤخرا.

الرقم أدخل صلاح لتاريخ ذئاب العاصمة الإيطالية، إذ أنه أصبح صاحب ثاني أفضل انطلاقة للاعب مع روما في التاريخ بحسب ما أبرزه موقع “Roma Forever”، ولا يتفوق عليه سوى جابريال عمر باتيستوتا.

باتيستوتا سجل 9 أهداف في أول 9 مباريات بقميص روما، ولذلك فهو صاحب الانطلاقة الأفضل في تاريخهم.

الموقع الإيطالي، أشاد بصلاح كثيرا، فبرغم تفوق باتيستوتا في عدد الأهداف التي سجلها، إلا أن تفوق صلاح يأتي من كونه مازال لاعبا شابا لا يبلغ سوى 23 عاما، بالإضافة لأنه لا يلعب كمهاجم صريح، ومع ذلك فقد سجل حتى الأن، 68 هدفا في 219 مباراة خاضها مع مختلف الفرق التي لعب لها ومنتخب مصر.

وكان صلاح قد سجل هدفا في مباراة فيورنتينا السابقة في الدوري، قبل أن يشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجهه قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وسيغيب صلاح عن مباراة فريقه أمام أودينيزي مساء الأربعاء على إثر طرده أمام الفيولا.