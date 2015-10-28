شابي عن روني: أحب طريقة لعبه لكن عليه التأقلم مع وضعه الجديد

أبدى شابي هيرنانديز متوسط ميدان السد القطري إعجابه بطريقة لعب واين روني نجم مانشستر يونايتد المخضرم.

شابي تحدث عن روني الذي يحتفل هذه الأيام بعيد ميلاده الثلاثين، مؤكدا أنه الأن لديه أدوار جديدة في الملعب.

وقال شابي في تصريحات صحفية: "واين روني هو اللاعب الذي طالما كنت معجبا به، فهو لاعب عظيم ولديه قدرات كبيرة".

شابي أتبع "بشكل شخصي أعتقد أن روني مازال لديه الكثير ليقدمه، لكنه عليه أن يتأقلم مع طبيعة سنه الجديدة".

وأضاف "روني الأن لن يستطيع الركد في الملعب طوال المباراة ولا يمكنه اللعب كمهاجم، ولكني أعتقد أن الأجدر لمانشستر يونايتد هو البحث عن مهاجم جديد وأن يدخل روني في وسط الملعب كلاعب محور".

شابي اختتم حديثه قائلا: "إن استطاع روني التأقلم مع تلك الوضعية، فسيكون بمقدوره اللعب لخمس أو ست سنوات قادمين بشكل طبيعي في أعلى المستويات".