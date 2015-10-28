أخبار عاجلة

ضبط مشرف نظافة يبيع صناديق القمامة بالمنيا -
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام -
بالصور.. وزير الصحة من بورسعيد: هدفنا تقديم خدمات طبية مميزة -
توتنهام يسحق واتفورد برباعية في «البريميرليج» -
رمضان على مقاعد بدلاء ستوك أمام ليفربول -
«المحمدي» في التشكيل الأساسي لهال أمام السيتي -
بث مباشر.. «ريال مدريد × أتلتيكو مدريد» في «الليجا» -
الريال والأتلتيكو بالقوة الضاربة في الديربي -
بث مباشر.. «ليفربول×ستوك سيتي» في «البريميرليج» -
بث مباشر.. «مانشستر سيتي × هال سيتي» في «البريميرليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

راؤول يستبعد تدريب ريال مدريد في المستقبل القريب

Google+ Print
راؤول يستبعد تدريب ريال مدريد في المستقبل القريب راؤول يستبعد تدريب ريال مدريد في المستقبل القريب

(إفي): قال المهاجم الإسباني المعتزل راؤول جونزاليس في نيويورك إن الوقت سيحين لتولي تدريب فريقه السابق ريال مدريد، ولكن "هذا لن يحدث في المستقبل القريب"، في الوقت الذي أقر فيه بأنه على اتصال "دائم" بالنادي الملكي.

وأوضح راؤول، في أخر مؤتمر صحفي له لاعبا في نيويورك كوزموس الأمريكي، "ريال مدريد بيتي، الجميع يعرف ذلك، الجميع ينتظر عودتي، يوما ما سيحين الوقت، ولكن في المستقبل القريب لن يحدث".

وتساءل "لا أعرف لماذا يراني الجميع مدربا. لا أفكر في هذا حاليا. لقد أمضيت 21 عاما من عمري لاعبا، ومهنة التدريب معقدة للغاية، تحتاج فترة تأهيل لم أبدأها بعد".

وأشار إلى أنه منفتح على "احتماليات كثيرة" عندما يعتزل بنهاية الموسم مع فريقه الحالي، ولكنه شدد على أن التدريب لا يجول في ذهنه "في الوقت الحالي"، موضحا أنه ينوي مواصلة العيش في نيويورك.

وأضاف "مشروعي المقبل هو مواصلة العيش هنا مع أسرتي، وبعد ذلك عندما ينتهي الموسم، سأرى المشروعات التي تقنعني، ولكنني مقبل على حياة جديدة ومختلفة".

وبسؤاله عن تقييمه لمسيرته، قال إنه يعتزل بـ"ضمير مرتاح" لأنه دائما ما بذل "قصارى جهده" في كل نادي، مؤكدا أنه لم "يحلم بأن يلعب كل هذه السنوات وفي دوريات مختلفة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع