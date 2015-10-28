راؤول يستبعد تدريب ريال مدريد في المستقبل القريب

(إفي): قال المهاجم الإسباني المعتزل راؤول جونزاليس في نيويورك إن الوقت سيحين لتولي تدريب فريقه السابق ريال مدريد، ولكن "هذا لن يحدث في المستقبل القريب"، في الوقت الذي أقر فيه بأنه على اتصال "دائم" بالنادي الملكي.

وأوضح راؤول، في أخر مؤتمر صحفي له لاعبا في نيويورك كوزموس الأمريكي، "ريال مدريد بيتي، الجميع يعرف ذلك، الجميع ينتظر عودتي، يوما ما سيحين الوقت، ولكن في المستقبل القريب لن يحدث".

وتساءل "لا أعرف لماذا يراني الجميع مدربا. لا أفكر في هذا حاليا. لقد أمضيت 21 عاما من عمري لاعبا، ومهنة التدريب معقدة للغاية، تحتاج فترة تأهيل لم أبدأها بعد".

وأشار إلى أنه منفتح على "احتماليات كثيرة" عندما يعتزل بنهاية الموسم مع فريقه الحالي، ولكنه شدد على أن التدريب لا يجول في ذهنه "في الوقت الحالي"، موضحا أنه ينوي مواصلة العيش في نيويورك.

وأضاف "مشروعي المقبل هو مواصلة العيش هنا مع أسرتي، وبعد ذلك عندما ينتهي الموسم، سأرى المشروعات التي تقنعني، ولكنني مقبل على حياة جديدة ومختلفة".

وبسؤاله عن تقييمه لمسيرته، قال إنه يعتزل بـ"ضمير مرتاح" لأنه دائما ما بذل "قصارى جهده" في كل نادي، مؤكدا أنه لم "يحلم بأن يلعب كل هذه السنوات وفي دوريات مختلفة".