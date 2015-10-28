بعد انضمام والكوت وتشامبيرلين.. تعرف على قائمة إصابات أرسنال وموعد عودتهم

إصابتين جديدتين تضربان أرسنال في مقتل، تشامبيرلين يصاب ويخرج أمام شيفيلد بعد خمس دقائق، ليحل والكوت بدلا منه، فيخرج بعدها بأقل من 15 دقيقة مصاب هو الأخر.

إصابتي والكوت وتشامبيرلين رفعا رصيد الجانرز من الإصابات إلى ثمان، وجعلا من مباريات الفريق القادمة بداية من سوانزي سيتي في الدوري وبالإضافة إلى مباريات دوري الأبطال، غاية في الصعوبة.

أرسنال لم يخسر لاعبيه فقط، إنما خسر المباراة أمام شيفيلد بثلاثية أيضا، ليودع بطولة كأس رابطة المحترفين.

أرسين فينجر عقب اللقاء عبر عن رضاه عن الخروج من البطولة بعد الظروف التي أحاطت به، وفي الوقت الذي أكد حزنه لإصابتي والكوت وتشامبيرلين، فقد أبدى سعادته بعدم إشراك ميسوت أوزيل وأليكسيس سانشيز حتى لا يلحقا بهما.

وتضم قائمة أرسنال من الإصابات في الوقت الحالي:

مايكل أرتيتا.. عاد من الإصابة ويستعد للعودة إلى الملاعب خلال أيام.

دافيد أوسبينا.. مصاب بخلع في الكتف، ومن المتوقع عودته في 22 شهر يناير المقبل.

أوكس تشامبيرلين.. مصاب بتمزق في العضلة الخلفية ولم يعلن عن مدة غيابه بعد.

ثيو والكوت.. لم يعلن أرسنال بعد عن نوعية إصابته وموعد عودته للملاعب.

أرون رامسي.. مصاب بمزق في العضلة الخلفية ويعود في منتصف شهر نوفمبر.

جاك ويلشير.. مصاب بكسر في الساق ومن المتوقع عودته بداية من شهر يناير المقبل.

توماس روزيسكي.. أجرى عملية جراحية في الركبة ومن المتوقع عودته مع بداية شهر يناير المقبل.

داني ويلبيك.. أجرى عملية جراحية في ركبته اليسرى أيضا ومن المتوقع عودته في مطلع شهر يناير للعام المقبل.