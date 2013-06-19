باحثون صينيون وأمريكيون يبحثون فاعلية الأدوية التبتية فى علاج السرطان

بدأت مؤسسة طبية صينية برنامجا مشتركا مع جامعة هارفارد لدراسة الأدوية العشبية التبتية، فى إطار جهود تستهدف استكشاف مدى صلاحيتها لمكافحة السرطان.

ويحاول الباحثون من المؤسسة الهندسة للتحضيرات الطبية التبتية الخارجية فى الصين (قانسو) بالاشتراك مع أساتذة مدرسة الصحة العامة فى جامعة هارفارد تكنولوجيا دوائية جديدة لفحص الآلية التى تكمن وراء تأثير الأدوية التبتية، خاصة فى علاج السرطان.

من جانبه قال ديفيد كريستيانى الأستاذ بجامعة هارفارد أن "عددا من الأدوية العشبية التقليدية فى التبت يمكن أن تخفف أعراض السرطان أو حتى تعمل على إطالة حياة المرضى لبعض الوقت، موضحا أنه من الناحية الطبية نعلم أن هناك فائدة لهذه الأعشاب، لكن لم يتضح من الناحية العلمية لماذا أو كيف تؤثر".

وأضاف أن الأدوية التبتية تتضمن أكثر من ألفى نوع من الأعشاب التى تنمو فى التبت وقانسو وتشينغهاى وسيتشوان ويوننان، حيث يعد نمو وجمع الأعشاب بالنسبة للتبتيين أحد أهم السبل المعيشية.

ويؤكد شو شياو شين الباحث البارز فى أكاديمية الصين للعلوم الطبية أن دراسة الأدوية التبتية بتكنولوجيا متطورة يمكن أن يصب فى النهاية فى مصلحة المرضى، فى وقت قال لى جو فانج رئيس شركة قانسو تشيتشنج الطبية التبتية المحدودة أنه من المتوقع أن تساعد الدراسة فى تحسين جودة العقاقير المستخلصة من هذه الأعشاب وتعود بالفائدة على مزارعى الأعشاب.