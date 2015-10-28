قبل الدربي.. ليفانتي يعين روبي مدربا لإنقاذهم من الهبوط

(إفي): أعلن نادي ليفانتي الإسباني اليوم الأربعاء عن تعاقده مع المدير الفني خوان فرانسيسك فيرير (روبي) حتى نهاية الموسم الجاري، خلفا للوكاس ألكاراز الذي أقيل يوم الأحد الماضي عقب هزيمة الفريق على ملعبه برباعية بيضاء أمام ريال سوسييداد في الدوري المحلي.

وبحسب ما أعلنه ليفانتي على موقعه الإلكتروني، سيتولى روبي قيادة فريق مدينة فالنسيا حتى نهاية الموسم، مع إمكانية تمديد التعاقد لموسمين آخرين.

ويستهل المدرب الجديد رحلته مع الفريق يوم السبت المقبل بدربي المدينة أمام فالنسيا، على ملعب (ميستايا) معقل الأخير.

وقاد صاحب الـ 45 عاما، بلد الوليد في الموسم الماضي، حيث خسر معه في دورة الترقي إلى الليجا أمام لاس بالماس.

وسيتم تقديم المدرب الجديد مساء اليوم في القاعة الإعلامية بملعب (سيوتات دي فالنسيا)، قبل أن يقود بعدها مباشرة أول تدريب له مع الفريق.

وبعد رحلة طويلة كلاعب ومدرب مع أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني، استدعى برشلونة روبي عام 2013 للعمل كمسئول استراتيجيات في الجهاز الفني الذي قاده الراحل تيتو فيلانوفا.

وبعد انقضاء تسع جولات من عمر الليجا، يتذيل ليفانتي ترتيب البطولة بست نقاط من انتصار يتيم وثلاثة تعادلات وخمس هزائم، بفارق الأهداف خلف لاس بالماس وغرناطة.