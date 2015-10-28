أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : قوانين البيت وكيف نتعامل مع الطفل العنيد -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع ليلى عمر - حلقة السبت 8-4-2017 -
حبس شخص جديد بقضية سلاح الوراق.. المتهم فيها 3 ضباط -
أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة بالتبين -(صور) -
بالصور.. ميناء بورسعيد يستقبل أول سفينة سياحية في 2017 -
الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي -
بوالغيط: الجامعة العربية لا يمكنها إلا أن تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
مقتل 10 من طالبان خلال تبادل لاطلاق النار في باكستان -
منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

يايا توريه: بيللجريني سبب استمراري في مانشستر سيتي

Google+ Print
يايا توريه: بيللجريني سبب استمراري في مانشستر سيتي يايا توريه: بيللجريني سبب استمراري في مانشستر سيتي

اعترف يايا توريه متوسط ميدان مانشستر سيتي الإفواري أن مدربه مانويل بيللجريني كان السبب في إقناعه بالبقاء مع الفريق هذا الموسم.

وقال توريه في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "بقيت هنا بسبب بيللجريني، هو دائما ما يتحدث معي ويعطيني النصائح، وهو من يهتم لأمري خارج الملعب، لذلك فأنا أعامله كوالدي وليس فقط مدربي".

توريه أتبع "كنت على وشك الرحيل عن مانشستر سيتي في الموسم الماضي، لكن بيللجريني ساعدني على تخطي أزمة وفاة شقيقي الأصغر إبراهيم، وكان ذلك سببا في بقاءي هنا".

وأضاف "قبل بداية الموسم الحالي تعاهد جميع اللاعبون أمام بيللجريني على أن نبذل كل ما لدينا من أجل تحسين مستوانا عن الموسم السابق".

ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متساويا مع أرسنال في النقاط بـ 22 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع