يايا توريه: بيللجريني سبب استمراري في مانشستر سيتي

اعترف يايا توريه متوسط ميدان مانشستر سيتي الإفواري أن مدربه مانويل بيللجريني كان السبب في إقناعه بالبقاء مع الفريق هذا الموسم.

وقال توريه في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "بقيت هنا بسبب بيللجريني، هو دائما ما يتحدث معي ويعطيني النصائح، وهو من يهتم لأمري خارج الملعب، لذلك فأنا أعامله كوالدي وليس فقط مدربي".

توريه أتبع "كنت على وشك الرحيل عن مانشستر سيتي في الموسم الماضي، لكن بيللجريني ساعدني على تخطي أزمة وفاة شقيقي الأصغر إبراهيم، وكان ذلك سببا في بقاءي هنا".

وأضاف "قبل بداية الموسم الحالي تعاهد جميع اللاعبون أمام بيللجريني على أن نبذل كل ما لدينا من أجل تحسين مستوانا عن الموسم السابق".

ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متساويا مع أرسنال في النقاط بـ 22 نقطة.