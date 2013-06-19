كيف يمكن علاج مرض القراع العسلى لفروة الرأس؟

يقول الدكتور مصطفى عباس استشارى أمراض الجلدية والتناسلية والعقم والذكورة مرض تنيا أو فطريات الرأس أو ما يسمى بالقراع العسلى لفروة الرأس هذا المرض تسببه أنواع من الدرما توفيت وهى أربعة أنواع

النوع الأول وهو القراع العسلى القشرى وهو عبارة عن بقعة دائرية أو عدة بقع وتكون فيها ثعلبة، ويكون فيها قشور صغيرة ورقيقة والشعر يكون مكسورا فوق سطح الجلد وعند علاجه لا يترك ندبات أو ثعلبة وندبية أما النوع الثانى فيوجد عدة دوائر متفرقة ومسحات صغيرة ويوجد نقط سوداء على سطح الفروة حيث يكسر خصلة الشعر عند سطح الجلد وممكن أن تحتوى على قشور مثل النوع الأول وعند علاجها لا تترك ثعلبة ندبية.

وأضاف عباس أن النوع الثالث ويقال عنه الكريون Kerion وهو يظهر على انتفاخ وتورم لفروة الرأس ويحتوى على صديد نتيجة للإصابة بالبكتريا وهو يختلف عن الخراج فى أنه لا يفتح ولا يوجد حرارة للجسم كله، ولا ألم ولكن يوجد التهابات بالغدد اللمفاوية الموجودة بجواره وعند علاجه يحدث ندبات ويحدث ثعلبة ندبية.

أما النوع الرابع يسمى فيفاص favus ويتميز بوجد قشور سميكة صفراء اللون فى بقع متناثرة، وممكن أن تصيب الرأس كلها وأحيانا الأظافر وهى تحدث فى الأطفال أكثر من الكبار وعند علاجها تترك ثعلبة ندبية ويقال إن هذا المرض يحدث للأطفال ولا يحدث للكبار نتيجة، لأن البلوغ يزيد من هرمونات الذكورية وهذا يؤدى إلى عدم ظهور هذا المرض إلا فى الأطفال ولكن أقول إن هذا المرض ممكن أن يحدث للكبار مثلما يحدث للأطفال ولكن بنسبة نادرة.