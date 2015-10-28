أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : قوانين البيت وكيف نتعامل مع الطفل العنيد -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع ليلى عمر - حلقة السبت 8-4-2017 -
حبس شخص جديد بقضية سلاح الوراق.. المتهم فيها 3 ضباط -
أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة بالتبين -(صور) -
بالصور.. ميناء بورسعيد يستقبل أول سفينة سياحية في 2017 -
الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي -
بوالغيط: الجامعة العربية لا يمكنها إلا أن تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
مقتل 10 من طالبان خلال تبادل لاطلاق النار في باكستان -
منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من الاستعدادت للانتخابات البرلمانية قريبا

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من الاستعدادت للانتخابات البرلمانية قريبا محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من الاستعدادت للانتخابات البرلمانية قريبا
أكد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية ، أنه تم الانتهاء من الاستعدادت للانتخابات البرلمانية للمحافظة والتي ستجرى ضمن المرحلة الثانية خلال الأيام القادمة.

وكلف محافظ الاسماعيلية ، جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة بضرورة سرعة الانتهاء من مراجعة كافة التجهيزات والتدابير اللازمة للاستعداد للإنتخابات البرلمانية القادمة وسرعة الانتهاء من تجهيز جميع المقرات و اللجان الانتخابية الفرعية و توفير كافة مستلزمات العملية الانتخابية مشيراً الى ان اجمالى عدد المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة وتوابعها 210 مركز انتخابى تشمل 396 لجنة فرعية موزعة على مراكز ومدن المحافظة وتوابعها بالكامل و تشمل عدد 781527 ناخب و ناخبة موزعين على عدد أربعة دوائر انتخابية بالمحافظة .

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الاسماعيلية لجلسة الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها المحافظ بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد و اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية و العميد عماد عبد المولى المستشارالعسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارة لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة وذلك لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها ودفع عجلة العمل بها وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التى تعترض تنفيذها .

وطالب محافظ الاسماعيلية جميع أعضاء المجلس التنفيذى ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتجهيز سيناريوهات لكيفية التعامل مع الأزمات والطوارىء والاستعداد الجيد والمبكر لمواجهة أى ظروف طارئة خلال فصل الشتاء والتعامل مع المواقف والتفاعل معها فى أقل وأسرع وقت ممكن ..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365