محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من الاستعدادت للانتخابات البرلمانية قريبا

أكد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية ، أنه تم الانتهاء من الاستعدادت للانتخابات البرلمانية للمحافظة والتي ستجرى ضمن المرحلة الثانية خلال الأيام القادمة.

وكلف محافظ الاسماعيلية ، جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة بضرورة سرعة الانتهاء من مراجعة كافة التجهيزات والتدابير اللازمة للاستعداد للإنتخابات البرلمانية القادمة وسرعة الانتهاء من تجهيز جميع المقرات و اللجان الانتخابية الفرعية و توفير كافة مستلزمات العملية الانتخابية مشيراً الى ان اجمالى عدد المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة وتوابعها 210 مركز انتخابى تشمل 396 لجنة فرعية موزعة على مراكز ومدن المحافظة وتوابعها بالكامل و تشمل عدد 781527 ناخب و ناخبة موزعين على عدد أربعة دوائر انتخابية بالمحافظة .

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الاسماعيلية لجلسة الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها المحافظ بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد و اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية و العميد عماد عبد المولى المستشارالعسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارة لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة وذلك لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها ودفع عجلة العمل بها وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التى تعترض تنفيذها .

وطالب محافظ الاسماعيلية جميع أعضاء المجلس التنفيذى ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتجهيز سيناريوهات لكيفية التعامل مع الأزمات والطوارىء والاستعداد الجيد والمبكر لمواجهة أى ظروف طارئة خلال فصل الشتاء والتعامل مع المواقف والتفاعل معها فى أقل وأسرع وقت ممكن ..