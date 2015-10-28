بالصور.. محافظ أسوان: لم نرصد أى تجاوزات باليوم الثانى للإعادة

قال اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، إن غرفة عمليات المحافظة لم ترصد أى تجاوزات خلال اليوم الثانى من جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية، باستثناء تأخر بعض اللجان لتأخر وصول القضاة إليها.

وتابع محافظ أسوان، سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية داخل اللجان المختلفة من خلال وحدة الفيديو كونفرانس بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والمربوطة مباشرة بغرف عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومجالس المدن.

وتضم غرفة عمليات المحافظة، ممثلى كافة الجهات التنفيذية والأمنية للوقوف أولا بأول ولحظة بلحظة على مجريات الأمور فى مختلف مدن وقرى المحافظة والتدخل مباشرة لتذليل أى عقبات أو طوارئ مفاجئة، وخاصة الاطمئنان على عمل المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى واتصالات أو أى تجهيزات إدارية أخرى والتى تساهم فى توفير كافة سبل الراحة والحماية للناخبين مثل الخيام والمظلات والاستراحات أمام اللجان.

ويتنافس 16 مرشحا بأسوان فى جولة الإعادة على 8 مقاعد فى 5 دوائر "هلا" مدينة ومركز أسوان – دراو- كوم أمبو- إدفو- نصر النوبة"، ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة 923 ألفا و141 ناخبا، موزعين على 227 مركزاً انتخابياً، بـ 486 لجنة فرعية.

وأسفرت الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية بـ 14 محافظة هى "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح "يومى 18 و19 أكتوبر الجارى عن فوز 4 مرشحين "فردى منهم اثنان فى أسيوط وواحد بالوادى الجديد وواحد بالجيزة و"قائمة "فى حب مصر" بقطاعى الصعيد وغرب الدلتا بإجمالى 60 مقعدا ليتنافس فى جولة الإعادة باقى المرشحين على 222 مقعدا فرديا فقط بعد حسم 4 مقاعد بالجولة الأولى.

يشار إلى أن قائمة "فى حب مصر" فازت بمقاعد قطاع الصعيد الـ45 على القوائم المنافسة لها وهى "ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة" كما حصدت مقاعد قطاع غرب الدلتا الـ15 بفوزها على قوائم "النور- الاستقلال- الجبهة المصرية- فرسان مصر" لتضمن 60 مقعدا تحت قبة البرلمان.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.



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