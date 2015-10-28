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تموين الإسكندرية تشن حملة على الأسواق وتضبط لحوما غير صالحة

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تموين الإسكندرية تشن حملة على الأسواق وتضبط لحوما غير صالحة تموين الإسكندرية تشن حملة على الأسواق وتضبط لحوما غير صالحة
قام ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بحملات تموينية بدوائر أقسام المدينة لضبط كافة الجرائم والمخالفات التموينية والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والسلع التموينية المدعمة والسلع مجهولة المصدر، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية .

كما تم التنسيق مع مديرية التموين والجهات الرقابية المختلفة، حيث قام ضباط الإدارة بالمرور على المجتمعات الاستهلاكية بدائرة المدينة، وكذا متابعة الأسواق المتنقلة، التى تم عقدها اليوم بدوائر أحياء المنتزه وغرب والعجمى.

كما تم التأكد من توافر السلع الغذائية المعروضة بالفروع والأسواق، والتأكد من صلاحيتها وبيعها بالسعر الرسمى، والمرور على الأسواق بدائرة المدينة ومحلات بيع الأغذية، والتأكد من صلاحية المعروض منها وتوافر كافة السلع والخضراوات والفاكهة .

كما تمكن ضباط الإدارة من ضبط كل من، فاضل ا ال م 41 سنة جزار لحيازته وعرضه للبيع عدد "102" كجم من اللحوم البلدية بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وهانى ع ا ش 59 سنة المدير المسئول عن مطعم صواريخ لحيازته وعرضه للبيع عدد "79" كجم من مصنعات اللحوم بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومحمد ع ز 50 سنة بائع مواد بترولية لقيامه بتجميع عدد "1000" لتر سولار مدعم بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى له .

وتم ضبط خالد ه ع 44 سنة بائع أجهزة كهربائية لحيازته وعرضه للبيع عدد 32 جهازا كهربائيا "مكواه – خلاط – مفرمة – سخان مياه – ماكينة حلاقة" جميعها أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

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مصر 365

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