موظف مفصول يعتدى على مدير شئون العاملين بجامعة القاهرة بآلة حادة بوجهه

اعتدى أحد الموظفين المفصولين بجامعة القاهرة ويدعى مدحت. ح، على خالد هيبه مدير عام شئون العاملين بالجامعة عقب خروجه من المدينة الجامعية بمنطقة بين السريات بآلة حادة فى وجهه.

وأكدت مصادر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن سبب اعتداء الموظف المفصول على مدير شئون العاملين، رفض الأخير منح الموظف شهادة تثبت أنه كان يعمل بالجامعة قبل فصله.

وأوضحت المصادر، أن مدير شئون العاملين رفض منح الشهادة للموظف بحجة أنه مفصول، ولا يجوز له الحصول على أى شهادات من الجامعة، مشيرة إلى أنه تم نقل مدير شئون العاملين لمستشفى الطلبة، وذلك لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

يذكر أن الموظف المفصول تم فصله من الجامعة بعد إجراء تحليل مخدرات.

>