سقوط محتال نصب على مواطنين واستولى على أموالهم بشركة وهمية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار توجيهات وزارة الداخلية بتشديد الرقابة والإجراءات لمكافحة ظاهرة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام طرق احتيالية مختلفة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام أحد الأشخاص بالإعلان فى بعض الصحف عن إمكانية الحصول على قروض شخصية من البنوك المختلفة بمبالغ مالية كبيرة بدون ضمانات لورثة وأصحاب المعاشات وموظفى الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب السجلات التجارية، على خلاف الحقيقة، وأنشأ شركة وهمية بدون ترخيص بحى المطرية واتخذ منها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم "عمرو.إ"، عاطل، بحوزته كمية من عقود وهمية على منح قروض تتضمن أن الشركة تتقاضى نسبة 1% من قيمة القرض، ومجموعة من المستندات الخاصة بأشخاص من راغبى الحصول على قروض بنكية "إيصالات غاز، فواتير كهرباء، مفردات مرتب منسوبة للعديد من الشركات الخاصة، صور بطاقات رقم قومى، صور سجلات تجارية، صور بطاقات ضريبية، وسير ذاتية، وكمية من الكشوف بها بيانات بضحاياه ممن يرغبون فى الحصول على قروض شخصية والمستندات المطلوبة لمنح تلك القروض والنسبة التى يتحصل عليها".

وتم التوصل إلى 3 من ضحاياه وأكدوا نصبه عليهم وبمواجهته اعترف بنشاطة الإجرامى فى النصب والاحتيال، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.