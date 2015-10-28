محافظ أسوان يوقع مذكرة تفاهم دولية لإنشاء مصنع عملاق للجرانيت‎ (صور)

أعلن محافظ أسوان، اللواء مصطفى يسري، عن اتفاق لإبرام مذكرة تفاهم مع تحالف شركات إماراتية وسعودية وكورية؛ للحصول على ترخيص استغلال محجر جرانيت، بجانب إقامة مصنع عملاق ذات عمالة كثيفة في مجال الصناعة الثقيلة لمنتجات الجرانيت.

وأشار المحافظ ، إلى أن المذكرة ستشمل دراسات الجدوي للمشروع والإجراءات والموافقات الإدارية والمالية والفنية، علاوةً على العمالة المطلوبة للتشغيل التى سيكون لشباب المحافظة الأولوية فيها.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المستثمر الإماراتي على بن صدر صاحب مجموعة شركات استثمارية، والمستثمر السعودي منصور عثمنيين صاحب مجموعة الشركات العربية للاستثمار، بجانب ممثلي شركة IMG الكورية والمتخصصة في تصنيع الرخام والجرانيت وإدارة المحاجر وبحضور الدكتور أحمد فيصل ومديرو الاستثمار والمحاجر.

واستعرض المحافظ للوفد الاستثماري المشترك الفرص الاستثمارية المختلفة في أسوان وأهم الصناعات التي تقوم على المواد الخام المحجرية والتعدينية. وأشار لوفد الشركات الإماراتية والسعودية والكورية إلى أن أي مشروعات استثمارية سيجري ضخها على أرض أسوان سيكون لها مزايا نسبية من أهمها توافر البنية الأساسية وتصدير منتجاتها للأسواق الإفريقية عبر الموانئ البرية وهما ميناء قسطل البري على الحدود المصرية السودانية، بجانب ميناء آرقين البري الذي سيجري افتتاحها نهاية هذا العام مما يساهم بشكل كبير في فتح سوق لتصدير المنتجات في كافة المجالات إلى إفريقيا، مع وجود خطة مستقبلية بأن يكون هناك رصيف تجاري بميناء برنيس، بالإضافة إلي توافر قاعدة البنية الأساسية المطلوبة لجذب المزيد من الاستثمارات والمتوافر منها حاليًا مطاري أسوان وأبوسمبل وموانئ نهرية وشبكة طرق وسكك حديدية وموقع جغرافي متميز، موضحًا بأن المرحلة المقبلة ستشهد الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية بإقامة مصانع تهدف للاستفادة الكاملة من المواد الخام عن طريق تصنيعها داخل المحافظة لما تمثله من قيمة اقتصادية مضافة، وخاصة في ظل توافر الكوادر البشرية من ابناء المحافظة، علاوة على الاستفادة من تخصيص الأراضي المرفقة بالمناطق الصناعية في العلاقي والسباعية، بالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة سواء كانت كهربائية أو شمسية أو غاز طبيعي

وعلى الجانب الأخر قام الوفد الاستثماري المشترك بجولةٍ ٍتفقديةٍ في محاجر الرخام والجرانيت شرق مدينة أسوان، وأيضًا المنطقة الصناعية بالعلاقي، بجانب مدينة أسوان الجديدة لتفقد مشروع الممشي السياحي.