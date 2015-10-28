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السبت المقبل.. أوبرا «تانهاوزر» في بث مباشر من «متروبوليتان أمريكا» للمسرح الصغير

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السبت المقبل.. أوبرا «تانهاوزر» في بث مباشر من «متروبوليتان أمريكا» للمسرح الصغير السبت المقبل.. أوبرا «تانهاوزر» في بث مباشر من «متروبوليتان أمريكا» للمسرح الصغير

فى بث مباشرمن اوبرا المتروبوليتان الامريكية تعرض أوبرا” تانهاوزر” للموسيقار الالمانى العالمى ريتشارد فاجنر ، فى السادسة مساء السبت 31 اكتوبر على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

العرض  يتناول مجموعة من الاساطير الالمانية خلال العصور الوسطى،وتدور حول الفارس الشاعر” تانهاوزر”، ورحلته الى جبل فينوسبورغ الملعون الذى تحكمه “فينوس”، حيث ينسى أحلامه وأخلاقه وفروسيته، وينقاد الى هواها رغم عشقه للجميلة “اليزابيث” التى تبادله نفس المشاعر .

الجدير بالذكر ان ريتشارد فاجنر كتب اوبرا تانهاوزر عام 1843، وهو فى الثانية والثلاثين من عمره ،وتعد احد أفضل أعماله خلال مرحلة الشباب.

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