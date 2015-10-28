نجوم خامس مواسم “شطر بحر الهوى” يجمعون أكثر من مليون دولار للاجىْ سوريا

حقق المزاد العلنى الخيرى الذى أقامه نجوم النسخه الخامسة لبرنامج”شط بحر الهوى” مايقرب من المليون دولار،وذلك لدعم حملة “دفّي قلوبهم”، التى تقوم بها “MBC الأمل” ومع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لدعم العائلات السورية اللاجئة ومساعدتها .

وأثنى الممثل الإقليمي للمفوضية لدى دول مجلس التعاون بالإنابة د. نبيل عثمان على هذه الخطوة، وقال “أننا سعداء بالتعاون مع “MBC الأمل” في حملة توفير شتاء دافئ للاجئين السوريين في الدول المجاورة، معتبراً أن “انخفاض التمويل المادي لخطة الاستجابة الإقليمية لمساعدة اللاجئين السوريين هذا العام، سيضاعف من معاناتهم تحت وطأة البرد القارس، ونراهن على تشجيع المشاهير محبيهم وجماهيرهم في دعم حملة “دفّي قلوبهم” ومساعدة اللاجئين”.

من جهته، شدّد مـازن حاـيك المتحدّث الرسمي باسم “مجموعة MBC” ومدير عام العلاقات العامة والشؤون التجارية، على أن “هذه الخطوة تأتي في سياقها الطبيعي، وتلتقي مع أهداف المجموعة في الشأن المتعلق بالدعم الإنساني ومساعدة المحتاجين”، معتبراً أن “اهتمام “MBC الأمل” تحديداً بالشأن الإنساني مستمر منذ انطلاقة المجموعة عام 1991، ونعتبر هذه الالتفاتة من واجبنا وضرورة ملحّة خصوصاً في هذا الوقت العصيب الذي تمر به منطقتنا ويعيشه أهلنا. كما أنها ليست المرّة الأولى التي نلتفت فيها إلى اللاجئين السوريين، ونوجّه البوصلة نحو مساعدتهم ووضع شؤونهم وشجونهم في موقع متقدم من أهدافنا، وهو ما تعتبره المجموعة من أولويّات العمل الانساني الذي ترعاه وتشارك به من خلال “MBC الأمل” (MBC Hope)”.

أما المنتج الفني يوسف حرب، ومنظّم رحلات “شط بحر الهوى” (Stars on Board)، فيقول ” ارتأينا في هذا الموسم أن نضع على قائمة أولوياتنا موضوع اللاجئين السوريين التي يمرون بظروف مستعصية في المخيمات والأماكن التي يقيمون فيها خصوصاً مع صقيع فصل الشتاء القادم علينا”، موضحاً أن “المزاد العلني الذي يُقام وتباع فيه الأغراض الخاصة التي يهديها أهل الفن والدراما والغناء والإعلام، كلّما زادت قيمته، زاد المبلغ الذي يحوّل لرعاية اللاجئين في سوريا، ولبنان والأردن والعراق وتركيا”. ويؤكّد حرب على “الدور الإنساني للفنانين، الذي يضيء عليه المزاد العلني ويظهره”.

النسخة الخامسة من “Stars on Board”، انطلقت من ميناء روما في إيطاليا، وتابعت خط إبحارها إلى مدينة مرسيليا في فرنسا، ومنها إلى مدينة برشلونة الإسبانية، فميناء مدينة جنوا الإيطالية، حيث اختتمت الرحلة في 24 أكتوبر 2015 الحالي. وقد التقى على متن سفينة “Stars on Board” مجموعة من أبرز المشاهير في الأوساط الغنائيّة والدراميّة والإعلاميّة من مختلف أنحاء العالم العربي، وتمّت الرحلة بالتعاون مع “الإمارات للعطلات”.

ومن أبرز النجوم المشاركين بالمزاد.جورج وسوف، كاظم الساهر، ونجوى كرم، وهيفاء وهبي، ورامي عيّاش، وملحم زين، ورويدا عطيّة، ومحمد عسّاف، وحسن الردّاد، وقُصي خولي، وقُصي خضر، ونادر الأتات، ولجين عمران، وغيرهم. وتضمّنت الرحلة حفلات وفقرات مسرحية متنوعة لأكثر من 30 فناناً في عروض موسيقيّة ومسرحيّة يوميّة ونشاطات مختلفة، فتحت المجال أمام آلاف المسافرين لقضاء عطلتهم مع نجومهم المفضلين.