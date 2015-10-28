فايز المالكي ينفي اعتزاله مغرداً: خلهم يستمتعون

تصيدت الشائعات الفنان السعودي وسفير الإنسانية فايز المالكي لينتشر خبر اعتزاله الفن بعد إصابته بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لتضج مواقع التواصل الاجتماعي بتأكيد النشطاء لنبأ اعتزال المالكي.

إلى أن جاءت تغريدة عبر الحساب الخاص للفنان فايز المالكي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن سأله أحد متابعيه إن كان اعتزل الفن، ليجيب ناكرا كل ما تداول، قائلًا:" الإشاعات يا كثرها خلهم يستمتعون فيها.. وعندي عمل قريب".

لينهي بذلك المالكي جميع الإشاعات والمجادلات التي وصلت للألف من خلال الهشتاغ الذي حمل عنوان" فايز المالكي يعتزل الفن" لتنهال التعليقات مستفسرين عن صحة الاعتزال وأسبابه.

يشار إلى أنّ سفير الإنسانية غادر السرير الأبيض منذ أيام إثر دخوله للمستشفى لإصابته بتجلطات في الدم وتم تنويمه بأحد مستشفيات الرياض.