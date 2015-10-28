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براءة بيل كوسبي من تهمة التحرّش بصوفيا فيرغارا

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الأربعاء 28-10-2015 15:24

نفت الممثلة الكولومبية الأصل، صوفيا فيرغارا، وبقوة ما ذكره برنامج إذاعي يحمل إسم En Candela عن أنها ربما تكون واحدة ممن تعرضن لتحرش جنسي على يد الممثل بيل كوسبي، مشيرة إلى أن كل ذلك يندرج ضمن إطار الشائعات المغرضة قبل حفل زفافها.

وكانت قد نُشرت تغريدة على صفحة البرنامج المذكور الرسمية على تويتر يوم الجمعة الفائت، تبعها نشر مقطع لمقابلة قام فيها الممثل كوسبي، في عام 2003 مع صوفيا فيرغارا عندما كانت شابة صغيرة، ضمن برنامج The Late Show للحديث عن فيلمها الجديد في ذلك الوقت، Chasing Papi. ولقد كانت المقابلة مثيرة للجدل حيث تحدث فيها كوسبي بطريقة بالغ فيها في إطراء فيرغارا لدرجة تجاوز فيها حدود اللياقة.. ولقد كتبت تغريدة En Candela باللغة الإسبانية قائلة:

مقطع فيديو لمقابلة بيل كوسبي مع صوفيا فيرغارا عندما كانت شابة صغيرة، ولقد قيل أن صوفيا كانت أيضا واحدة من ضحايا كوسبي.

صوفيا ردّت على تغريدة المسؤولين عن البرنامج عبر تويتر، وقالت:

الرجاء إحترموا الآخرين وكفّوا عن إختراع الأكاذيب.

ويأتي الموضوع بعد الكشف عن تعرّض أكثر من 50 امرأة للتحرّش الجنسي على يد كوسبي في السنوات الماضية، وقبل فترة من زواج النجمة صوفيا فيرغارا بحبيبها وخطيبها جو مانغانييلو. وكانت فيرغارا قد أعلنت أنها ستقيم حفل زفافها في الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل، واختارت أن يكون فستان زفافها من تصميم المصمّم اللبناني العالمي زهير مراد.

 

 

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