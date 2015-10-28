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إبنة ياني مديرة أعماله وطبيبته الخاصة في مصر

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الأربعاء 28-10-2015 17:47

 

حضر الموسيقار اليوناني العالمي، ياني، مؤتمرًا صحافياً في فندق ماريوت، في منطقة الزمالك المصرية، بمناسبة حفله الأول في .

 

شهد المؤتمر الصحافي إطلالة إبنة ياني، كريستال آن، التي التفّ حولها عدد من الحضور والمصوّرين، التي كانت تقوم بتصوير والدها بكاميرتها الخاصّة، مرتدية فستاناً بسيطاً باللون الأسود، مع مكياج وتسريحة شعر أكثر بساطة.

 

حضر وزير السياحة، هشام زعزوع، المؤتمر الصحافي، بالإضافة إلى رئيس الشركة المنظمة لحفل ياني، أشرف هريدي، فيما قامت بتقديم فقرات المؤتمر الإذاعية جيهان عبد الله.

 

من جانبه، أشار الموسيقار إلى أنه سيقوم بتقديم مقطوعة غنائية تحمل اسم الاحتفال بمصر، معبّراً عن سعادته بإقامة حفله عند سفح أهرامات الجيزة، وأكّد أنه فكّر في القدوم إلى مصر منذ أكثر من 25 عاماً، إلا أنه قرّر الآن أن

يُحيي حفلاً خاصّاً فيها. وعند دخوله قاعة المؤتمر، وجّه تحية إلى الحاضرين، وحمل لوحة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: "هذه هي مصر".

 

وعندما وجّه أحد الإعلاميين سؤالاً لـ ياني عمّا إذا كانت ابنته كريستال مرتبطة أم لا، ردّ ضاحكاً:

 "لا تقلقوا، ليست مرتبطة. ابنتي هي طبيبتي الخاصّة".

 

ومن المعروف أنّ ياني سيُحيي حفلاً، مساء السبت الموافق لـ31 أكتوبر الجاري، على مسرح الصوت والضوء.

 

 

 

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