بالصور: غياب نجوم الفن عن عزاء والدة مادلين مطر

أقيم أمس عزاء والدة الفنانة اللبنانية مادلين مطر، في كنيسة "السيدة" في منطقة سن الفيل-بيروت، وسط غياب نجوم الفن، حيث لم يحضر سوى عدد قليل من الفنانين منهم : رامي عياش والملحن سليم سلامة والمايسترو ايلي العليا.

بدت مادلين حزينة على فراق والدتها السيدة بهيجة، التي كانت تسكن معها في نفس المنزل، وتعتبرها مادلين الصديقة والأم والأخت، وكانت تعتمد عليها في كل شيء.

وكانت مادلين قد نعت والدتها عبر حسابها الخاص على "إنستقرام"حيث كتبت "ماتت أمي..فمات العالم، ماتت أمي فمات الناس، سكت الصوت الئي كان يترنم بتسابيح الملكوت، وهاجر الطائر الئي كان يغرد بصوت السماء.

كما نشرت منذ قليل صورة معبرة جاء فيها "أمي لن يأتي مثلها أبداً ولن يأخذ مكانها أحدا".