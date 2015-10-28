بالصور.. مركز إعلام شمال الشرقية يعقد ندوة عن المشاركة الانتخابية

عقد مركز إعلام شمال الشرقية، ندوة متعددة الموضوعات بمركز الإرشاد الزراعى بسنجها مركز كفر صقر، بحضور عدد كبير من المواطنين ضمن الحملة الإرشادية المشتركة بين مديرية الطب البيطرى ومديرية الزراعة بالشرقية، بمشاركة معهد صحة الحيوان بالشرقية .

تناولت الندوة موضوعات عديدة أهمها، إعادة تدوير المخلفات الزراعية باستخدامها كعلف للحيوانات، والوقاية من أمراض التهاب الجلد العقدى، وأنفلونزا الطيور خاصة الذبح الآمن للطيور.

حاضر الدكتور عبدالله محمود من مديرية الطب البيطرى، متحدثا عن ترقيم وتسجيل الحيوانات وفائدته الكبيرة لمربى الحيوان، وحاضر محمد شفيق خطاب مدير مركز الإعلام بكفر صقر وتحدث عن ضرورة المشاركة فى انتخابات البرلمان المقرر إجراؤها فى الشهر المقبل، وأكد خلال كلمته أنه لابد من خروج الناخبين لصناديق الاقتراع واختيار المرشح الأصلح.

حضر الندوة الدكتورة ريهام رضا من إدارة الإرشاد بالمديرية، ومن مديرية الزراعة المهندس السيد جاد رئيس قسم الإنتاج الحيوانى بإدارة كفر صقر الزراعية، والمهندس محمد عبداللطيف مدير مركز إرشاد سنجها الزراعى، ومن معهد بحوث صحة الحيوان والدكتور تامر إبراهيم رمضان .

وفى نهاية الندوة دارت مناقشة مستفيضة، وتم الرد على كافة الأسئلة باستفاضة من المحاضرين

>نسق الندوة محمد حافظ ومنال بنوى وميدى راضى أخصائى الإعلام.



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