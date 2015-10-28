بالصور.. تجمهر أصحاب المعاشات اعتراضا على نقل مكتب بريد سنهوة بالشرقية

تجمهر العشرات من أهالى قرية سنهوة، التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، اليوم الأربعاء، أمام مكتب بريد القرية الكائن بمقر الوحدة المحلية، اعتراضا على نقل البريد إلى الوحدة المحلية بقرية السعديين.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد تجمهر العشرات من أهالى قرية سنهوة أمام مكتب بريد القرية.

ويقول أحمد النجار من أهالى القرية وعضو اللجنة العليا لحزب الكرامة، إنه قبل الثورة صدر قرار من هيئة بريد الشرقية، بإحلال وتجديد مكتب بريد القرية وتم نقله إلي الوحدة المحلية بقرية سنهوت لحين تجديده، وحتي الآن لم يتم تجديده إلى أن صدر قرار من المحافظ بنقل المكتب إلي الوحدة المحلية بالسعاديين.

فيما تجمهر كبار السن وأصحاب المعاشات اعتراضا على نقل البريد إلى السعديين، فيما وصلت قوة من شرطة منيا القمح للتفاوض مع الأهالى، وتم وعدهم بالتفاوض مع رئيس مجلس مدينة منيا القمح.



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