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"مياه الشرب بمحافظات القناة" تقرر العمل ببرنامج "الأرشيف الإلكترونى"

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"مياه الشرب بمحافظات القناة" تقرر العمل ببرنامج "الأرشيف الإلكترونى" "مياه الشرب بمحافظات القناة" تقرر العمل ببرنامج "الأرشيف الإلكترونى"
قال عادل عبد المنعم، مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إنه تقرر العمل ببرنامج الأرشيف الإلكترونى، المعمول به فى الشركة القابضة.

وأضاف "عبد المنعم" فى بيان له اليوم، أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قامت بأعمال تأسيس الشبكة باالديوان العام، وربطها بالشبكات الأخرى".

أضاف البيان أم الارشيف الإلكترونى يأتى فى إطار خطة التطوير لمنظومة ميكنة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى، بأحدث البرامج، وربطها بالقابضة، وفق الخطة التى يتبناها المهندسعلى حسين رئيس الشركة، فى التطوير والوصول بالشركة لأفضل أنظمة العمل الحديثة، التى انتهت إليها الشركات التابعة، وتنظيم سير العمل.

من ناحية أخرى قامت الإدارة العامه للعلاقات العامه والإعلام والتوعية بالشركة، بعقد ندوة توعية فى مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية، وذلك ضمن البروتوكول المتفق عليه مع مديرية التربية والتعليم.
>وتناول عادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامه والإعلام والتوعية، بأسلوب مبسط يتوائم مع الطلاب التعريف بقطاعات الشركه المختلفه وتأثيرها فى الإرتقاء بالخدمه فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى وفتح مجالات تواصل مع المواطنين من خلال الشرائح المختلفه .

فيما تناول سيف صبحى مدير التوعيه وعبير الحسينى مدير الإعلام وسائل الترشيد ومراحل تنقية مياه الشرب.

وتم الإعلان عن مسابقة فنيه للدروس المستفادة من الندوة وتعيين امين مياه وامين صرف من الطلاب وقد كان امدرسى المدرسه برئاسة ناهد تحسين مدير المدرسه وفريق العمل كاميليا محمود وكيل وحدة التدريب واخصائى المكتبه منى صابر ومصطفى وفائى والإخصائى الإجتماعى سامى محفوظ وايه نصر عضو الإداره العامه للعلاقات العامه ومياده السيد من الخدمه العامه دورا هاما فى نجاح الندوه وتحقيق اهدافها.

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