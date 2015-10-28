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بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد القوات المسلحة بمسقط رأسه فى المحلة

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بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد القوات المسلحة بمسقط رأسه فى المحلة بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد القوات المسلحة بمسقط رأسه فى المحلة
شيع المئات من أبناء مدينة المحلة جنازة الشهيد الملازم هشام مصطفى البزاوى، شهيد القوات المسلحة الذى استشهد فى هجوم إرهابى فى شمال سيناء، فى جنازة عسكرية يتقدمها الموسيقى العسكرية، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، واللواء هشام والى مدير إدارة مرور الغربية، واللواء مشير عبد السيد حكمدار أمن المحلة وسمنود، والعقيد علاء الغرباوى مأمور قسم ثان المحلة، والعقيد أحمد يحيى المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد كبير من زملاء الشهيد.

وردد عدد من تلاميذ المدارس الذين شاركوا فى تشييع الجثمان هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. بالروح بالدم نفديك يا وطن.. لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله.. لا إله إلا الله السلفيين أعداء الله.. وبالروح بالدم نفديك يا شهيد".

وانخرطت أسرة الشهيد فى البكاء حزنا على فراقه وتم تشييعه إلى مثواه الأخير بالمقابر الجديدة بالمحلة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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