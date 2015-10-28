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مرشح يقيم دعوى لإلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية بدائرة منشأة القناطر وإعادتها

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مرشح يقيم دعوى لإلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية بدائرة منشأة القناطر وإعادتها مرشح يقيم دعوى لإلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية بدائرة منشأة القناطر وإعادتها
أقام على عبد الباسط عقرب المرشح بدائرة منشأة القناطر بالجيزة، طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، يطالب من خلاله بوقف إعلان نتيجة الانتخابات للدائرة السادسة عشرة ومقرها مركز منشأة القناطر، وإعادتها مرة أخرى.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 4923 لسنة 70 ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر أن العملية الانتخابية بالدائرة شابها العيوب والمخالفات التى تؤدى لبطلانها، حيث تم منع الطاعن وبعض المرشحين الآخرين ومندوبيهم من حضور الفرز فى بعض اللجان الفرعية، وعدم إعطاء مندوبى الطاعن أية محاضر فرز للجان الفرعية، وذلك بخلاف القانون، فضلا عن إعطاء بعض محاضر الفرز للجان الفرعية دون التوقيع عليها من رئيس اللجنة الفرعية ودون ختمها بخاتم اللجنة.

وقال الطعن، إن رئيس اللجنة الفرعية رقم 25 ومقرها مركز منشأة القناطر بفتح اللجنة الساعة الثانية ظهراً، وكذلك إعطاء محضر فرز باسم الطاعن فقط دون غيره ودون باقى مرشحى الدائرة العامة، مما يدل على التلاعب بمحاضر الفرز.

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مصر 365