اتهام مدير معهد أزهرى بطرد تلميذ نتيجة عداء والده للإخوان بالشرقية

تقدم ولى أمر تلميذ بالمعهد الأزهرى بقرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، ببلاغ اتهم فيه مدير المعهد بضرب ابنه وطرده أثناء اليوم الدراسى بسبب عدائه لجماعة الإخوان.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز بلبيس، بإبلاغ "أيمن.م.غ"، طبيب بمستشفى بلبيس العام، اتهم فيه مدير المعهد الابتدائى بقرية حفنا بضرب ابنه "محمد"، 7 سنوات، وطرده أثناء اليوم الدراسى.

وقال الطبيب فى المحضر رقم 11842 إدارى لسنة 2015، إن زوجته متوفية، ولديه طفلان بالمعهد، ولا يستطيع أن يلحقهما بالمدارس الخاصة، ومطمئن عليهما بمعهد القرية، ولكنه يتعرض مؤخرًا للتهديد بسبب موقفه من الإخوان وعدائه لهم.

>