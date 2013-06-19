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وزير الخارجية : تحدثت مع "اشتون" سبل دعم الإتحاد الأوروبي للتحول الديمقراطي في مصر والوضع في سوريا

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وزير الخارجية : تحدثت مع "اشتون" سبل دعم الإتحاد الأوروبي للتحول الديمقراطي في مصر والوضع في سوريا وزير الخارجية : تحدثت مع "اشتون" سبل دعم الإتحاد الأوروبي للتحول الديمقراطي في مصر والوضع في سوريا

كتب : أكرم سامي منذ 1 دقيقة

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو، أنه تناول خلال لقائه مع كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي تناولت سبل دعم الاتحاد الأوروبي للتحول الديمقراطي في والتعاون الثنائي بين مصر وأوروبا والقضايا الإقليمية التي تهم الطرفين وعلى رأسها الملف السوري.

وقال عمرو أنه اتفق مع "آشتون" على أن الوضع فى سوريا مأساوى للغاية والمشاكل تزداد يوميا بعد يوم على الأراضى السورية، حيث وصل عدد الضحايا 100 ألف ومليون ونصف لاجئ سورى حتى الآن.

وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء، " أن مصر طالبت دوما بالحل السياسي للأزمة السورية وتعمل على تجميع كل قوى المعارضة السورية لكي تكون ممثلة في مؤتمر جنيف 2، الذي يجري الترتيب له".

من جانبها أكدت آشتون أن اللقاء أن الاتحاد الأوروبي يتابع الموقف في سوريا عن كثب كما أكدت على تشجيع الاستثمار في مصر من خلال دعم المشرعات الصغيرة والمتوسطة مضيفة أن وزارة الخارجية تعاونت مع الجانب الأوروبي للمضي قدما لرؤية التطورات التي يمكن إحداثها.

وحول سؤاله عن التطرق لأزمة سد النهضة الأثيوبي قال عمرو " إننا تحدثنا في هذا الموضوع وتم عرض نتائج زيارته إلى أديس أبابا مؤخرا"

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