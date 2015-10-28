السيسى يصل إلى نيودلهى لرئاسة وفد مصر فى قمة منتدى الهند - أفريقيا

وصل إلى نيودلهي مساء اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة وفد مصر خلال اجتماعات قمة منتدى الهند – أفريقيا 2015 في دورتها الثالثة التي ستعقد غد الخميس في مجمع استاد إنديرا غاندي الوطني بمشاركة ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات الهند وأفريقيا.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في قمة منتدى الهند – أفريقيا تقديراً للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مصر والهند، واهتمام البلدين بتنميتها والبناء عليها من أجل تحقيق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، كما تأتي أيضا في إطار الدور الريادي لمصر على المستويين الأفريقي والدولي، واهتمامها بالقضايا الإفريقية، فضلاً عن حرصها على تنمية وتطوير علاقات القارة الإفريقية بمختلف القوى الدولية، ولا سيما الدول ذات الاقتصاديات البازغة مثل الهند.

ومن المقرر أن تناقش القمة سبل تنمية التعاون الاقتصادي بين الهند والقارة الأفريقية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، في ظل نمو وتطور العلاقات التجارية الهندية -الأفريقية بشكل مضطرد خلال السنوات الماضية بما جعل الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لأفريقيا.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس السيسي خلال زيارته لنيودلهي بالرئيس الهندي برناب موخرجي ، ورئيس الوزراء ناريندرا مودى، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال الهنود، وستتناول تلك اللقاءات سبل تنشيط التعاون الاقتصادي بين مصر والهند، وتعزيز الاستثمارات الهندية في مصر، لاسيما في مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما يشمله من مشروعات خدمية ولوجستية، فضلاً عن استشراف آفاق وفرص التعاون الجديدة بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس السيسي أيضا بعدد من القادة الأفارقة المشاركين في القمة للتباحث حول القضايا الأفريقية وموضوعات حفظ السلم والأمن بالقارة، أخذاً في الاعتبار مشاركة أكثر من أربعين دولة أفريقية على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

وكان الرئيس السيسي قد بدأ أمس جولة خارجية زار خلالها دولة الامارات العربية المتحدة وتشمل في طريق عودته زيارة لمملكة البحرين .

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