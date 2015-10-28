روسيا تستعد لإنشاء قمر صناعى مصرى جديد نهاية العام

قال فلاديمير سولنتسيف، رئيس مجمع "أنرجيا" للصواريخ والتقنيات الفضائية الروسية، إنه سيتم توقيع عقد مع مصر نهاية العام الجارى لإطلاق قمر صناعى جديد.

وأضاف سولنتسيف وفقاً لما نقله عنه وكالة ريا نوفوستى، أن القمر سيكون للاستشعار عن بعد، حيث سيتم البداية فى أعمال بناء القمر الصناعى الجديد لمصر قبل نهاية عام 2015.

أما بالنسبة لتوقيت الانتهاء من تصنيع القمر الصناعى الجديد لمصر ومباشرته مهمته، فقد قال فلاديمير سولنتسيف، إن عملية الإطلاق يجب أن تتم بعد ثلاثة أعوام".

وأوضح سولنتسيف، أنه بعد نجاح إنشاء القمر الصناعى الثانى سيتم إنشاء قمر ثالث.

- الصين تطلق قمرا صناعيا تجاريا للاتصالات

>

>