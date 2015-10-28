أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : قوانين البيت وكيف نتعامل مع الطفل العنيد -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع ليلى عمر - حلقة السبت 8-4-2017 -
حبس شخص جديد بقضية سلاح الوراق.. المتهم فيها 3 ضباط -
أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة بالتبين -(صور) -
بالصور.. ميناء بورسعيد يستقبل أول سفينة سياحية في 2017 -
الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي -
بوالغيط: الجامعة العربية لا يمكنها إلا أن تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
مقتل 10 من طالبان خلال تبادل لاطلاق النار في باكستان -
منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

روسيا تستعد لإنشاء قمر صناعى مصرى جديد نهاية العام

Google+ Print
روسيا تستعد لإنشاء قمر صناعى مصرى جديد نهاية العام روسيا تستعد لإنشاء قمر صناعى مصرى جديد نهاية العام
قال فلاديمير سولنتسيف، رئيس مجمع "أنرجيا" للصواريخ والتقنيات الفضائية الروسية، إنه سيتم توقيع عقد مع نهاية العام الجارى لإطلاق قمر صناعى جديد.

وأضاف سولنتسيف وفقاً لما نقله عنه وكالة ريا نوفوستى، أن القمر سيكون للاستشعار عن بعد، حيث سيتم البداية فى أعمال بناء القمر الصناعى الجديد لمصر قبل نهاية عام 2015.

أما بالنسبة لتوقيت الانتهاء من تصنيع القمر الصناعى الجديد لمصر ومباشرته مهمته، فقد قال فلاديمير سولنتسيف، إن عملية الإطلاق يجب أن تتم بعد ثلاثة أعوام".

وأوضح سولنتسيف، أنه بعد نجاح إنشاء القمر الصناعى الثانى سيتم إنشاء قمر ثالث.

- الصين تطلق قمرا صناعيا تجاريا للاتصالات
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

أحمد بوسكا حارس مرمى المصري يتألق ويمنع 3 أهداف مؤكده داخل شباكه

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الأول من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"