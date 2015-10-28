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انتبه.. إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية يرفع فرص التعرض للأورام

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انتبه.. إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية يرفع فرص التعرض للأورام انتبه.. إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية يرفع فرص التعرض للأورام
مع ارتفاع نسب المصابين بالأورام الخبيثة على مستوى العالم، اهتمت فى المقابل الدراسات الطبية بالبحث وراء الأسباب التى أدت لارتفاع تلك النسبة للحدود المرعبة التى سجلتها فى العقود الأخيرة.

من أهم تلك الأبحاث ما تلقى عليه الضوء الدكتورة نجلاء عبد الرازق، أستاذ الأشعة التشخيصية لأورام الثدى بقصر العينى، والتى تؤكد أن إعادة استخدام زجاجات البلاستيك فى تعبئة الماء والعصائر لأكثر من مرة يرفع من فرص التعرض للأورام الخبيثة بحوالى 40%.

وتوضح نجلاء أنه فى السنوات السابقة كان يتم الاعتماد على القوارير المصنعة من الزجاج، سواء فى تعبئة الماء أو اللبن وهو ما كان عنصرا آمنا إذا ما تمت مقارنته بالقوارير البلاستيكية المستخدمة حاليا.

لذلك تشدد استشارى الأشعة التشخيصية على ضرورة عدم إعادة استخدام القوارير البلاستيكية، والتنبه للإرشادات الملصقة على تلك الزجاجات، والتى توضح العدد المسموح لاستخدامها بأرقام محددة تبدأ من 1 إلى 7 وتعنى عدد المرات المسموح بها لإعادة استخدام الزجاجة.

كما أن تعرض زجاجات الماء البلاستيكية لأشعة الشمس، يرفع بصورة مفرطة من خطورتها، حيث يؤدى إلى نشاط المواد الكيميائية المكونة للزجاجات بفعل أشعة الشمس.

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مصر 365