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للحامل.. 4 أسباب تمنعك من العلاقة الحميمية أثناء الحمل

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للحامل.. 4 أسباب تمنعك من العلاقة الحميمية أثناء الحمل للحامل.. 4 أسباب تمنعك من العلاقة الحميمية أثناء الحمل
من أهم الأسئلة التى تدور فى أذهان معظم الزوجات أثناء فترة الحمل، مدى خطورة العلاقة الزوجية الحميمية على الحمل، وهل يمكن حدوث أية مضاعفات للمرأة وللجنين أم لا؟.

فى هذا السياق، يجيب الدكتور وائل البناء استشارى النساء والتوليد، أن إقامة العلاقة الجنسية أثناء هذه الفترة لا يشكل أى خطر على صحة المرأة أو الجنين بل هى آمنة وضرورية.

ولكن كما يؤكد استشارى النساء والتوليد فلكل قاعدة شواذ، ولذلك يقدم بعض الأسباب التى تعوق أو تؤجل إقامة العلاقة أثناء فترة الحمل ومنها:

1- إصابة الزوج بالتهابات فى العضو الذكرى أو فى المسالك البولية، مما يسهل انتقاله للسيدة أثناء الحمل بسبب مناعتها الضعيفة، وأيضا قد يتسبب فى حدوث انفجار فى جيب المياه التى تحيط بالجنين.
>2- السيدة التى تحدث لها إثارة بشكل قوى عليها تقليل العلاقة الجنسية لكى لا تقع تحت خطر الولادة المبكرة.
>3- المشيمة الساقطة والتى تلامس عنق الرحم، عند الجماع تصيب السيدات بنزيف قوى.
>4- السيدات المصابات بانفجار فى جيب المياه التى تحيط بالجنين، فهذا قد يعرض الجنين للإصابة بالالتهاب الرؤى ودخوله الحضانة.

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مصر 365