ابعد عن السرطان واستبدل اللحوم المصنعة بالفول والفاصوليا والبيض

بعد قرار منظمة الصحة العالمية WHO، باعتبار اللحوم المصنعة من مسببات السرطان، بدأت الكثير من الأسر المصرية فى البحث عن بدائل صحية للانشون والبرجر والبسطرمة والسوسيس، لحماية صحتهم وصحة أبنائهم من الأمراض الخطيرة والقاتلة.

وكشف مؤخرًا تقرير نشر بشبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن حمية البحر المتوسط هى النظام الغذائى الأمثل لاستبدال اللحوم المصنعة.

وأوصى التقرير بتناول البروكلى، وهو من الخضراوات الرائعة الغنية بالألياف ومركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، وهى تساهم فى تطهير الجسم من السموم والمواد الكيميائية الضارة، وأيضًا السبانخ من الخيارات الغذائية الرائعة، غنية جدًا بالحديد، أحد العناصر الرئيسية لكريات الدم الحمراء الضرورية لنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم المختلفة، وبالتالى تعزيز التركيز والمجهود البدنى.

ومن الحبوب الرائعة التى يجب تناولها أيضًا الكينوا، وهى تتفوق على القمح وأفضل قيمة غذائية منه، وأيضًا ينصح بتناول الفول والفاصوليا والبيض، وهى من الأطعمة الرائعة التى تتمتع بتأثير سحرى، حيث تساهم فى التخلص من الوزن الزائد، نظرًا لأنها غنية بالألياف والبروتينات، التى تحفز على الشعور بالشبع، فيما يساهم البيض فى تثبيط الشعور بالشبع حال تناوله فى وجبة الإفطار، وكما أنه غنى بالكولين الذى يساهم فى تقوية الذاكرة ويحد من تراكم الدهون بالكبد.

وأخيرًا يجب الإكثار من تناول السالمون والسردين والطهى باستخدام زيت الزيتون، وفيما يتعلق بالوجبات الخفيفة ينصح بتناول الفراولة والتوت الأزرق والمكسرات وخاصة ً عين الجمل.