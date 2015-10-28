أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : قوانين البيت وكيف نتعامل مع الطفل العنيد -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع ليلى عمر - حلقة السبت 8-4-2017 -
حبس شخص جديد بقضية سلاح الوراق.. المتهم فيها 3 ضباط -
أمن القاهرة ينجح في استرداد 3 آلاف متر من أراضي الدولة بالتبين -(صور) -
بالصور.. ميناء بورسعيد يستقبل أول سفينة سياحية في 2017 -
الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي -
بوالغيط: الجامعة العربية لا يمكنها إلا أن تساند الشعب السوري المغلوب على أمره -
مقتل 10 من طالبان خلال تبادل لاطلاق النار في باكستان -
منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«أندلس» يرصد تأخر فتح اللجان الانتخابية بسبب سوء الأحوال الجوية

Google+ Print
«أندلس» يرصد تأخر فتح اللجان الانتخابية بسبب سوء الأحوال الجوية «أندلس» يرصد تأخر فتح اللجان الانتخابية بسبب سوء الأحوال الجوية

 

لجنة انتخابية – أرشيفية

رصد مراقبوا مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، سير أعمال اللجان الانتخابية في المحافظات المختلفة، حيث تأخر فتح اللجان، لمدة 30 دقيقة في 8 لجان بالدائرة الثانية بقوص وقفط ،ولجنتين بالدائرة السابعة بدشنا، و5 لجان بالدائرة السادسة بأبوتشت بمحافظ قنا.

كما تأخر وصول القضاة ما أدى إلى فتح جميع لجان سوهاج في الساعة 9.30، كما تأخر فتح 3 لجان ببندر سمسطا، ولجنتين بمقر الوحدة المحلية، ولجنتي قرية صفط راشين بدائرة مركز ببا، ولجنة بنزلة سعيد؛ بسبب تأخر وصول القضاء في بني سويف.

وتأخرت جميع لجان أرمنت في فتح أبوابها حتى الساعة التاسعة والنصف، بسبب تأخر وصول القضاة.

وومنعت الأمطار وصول القضاة للجان البحيرة، وتم فتح اللجان الساعة 10صباحًا، نظراً لتسكين القضاة فى فنادق بمدينة الإسكندرية ، والتي شهدت لليوم الثاني على التوالي تأخر في فتح اللجان نصف ساعة بسبب هطول الأمطار.
> فى أطفيح بالجيزة لم تفتح الستة اللجان الخاصة في موعدها بسبب تغيب القضاة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا