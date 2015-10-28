«أندلس» يرصد تأخر فتح اللجان الانتخابية بسبب سوء الأحوال الجوية

رصد مراقبوا مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، سير أعمال اللجان الانتخابية في المحافظات المختلفة، حيث تأخر فتح اللجان، لمدة 30 دقيقة في 8 لجان بالدائرة الثانية بقوص وقفط ،ولجنتين بالدائرة السابعة بدشنا، و5 لجان بالدائرة السادسة بأبوتشت بمحافظ قنا.

كما تأخر وصول القضاة ما أدى إلى فتح جميع لجان سوهاج في الساعة 9.30، كما تأخر فتح 3 لجان ببندر سمسطا، ولجنتين بمقر الوحدة المحلية، ولجنتي قرية صفط راشين بدائرة مركز ببا، ولجنة بنزلة سعيد؛ بسبب تأخر وصول القضاء في بني سويف.

وتأخرت جميع لجان أرمنت في فتح أبوابها حتى الساعة التاسعة والنصف، بسبب تأخر وصول القضاة.

وومنعت الأمطار وصول القضاة للجان البحيرة، وتم فتح اللجان الساعة 10صباحًا، نظراً لتسكين القضاة فى فنادق بمدينة الإسكندرية ، والتي شهدت لليوم الثاني على التوالي تأخر في فتح اللجان نصف ساعة بسبب هطول الأمطار.

> فى أطفيح بالجيزة لم تفتح الستة اللجان الخاصة في موعدها بسبب تغيب القضاة.