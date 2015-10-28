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بالصور.. قوات الأمن تلتزم أماكنها أمام اللجان الانتخابية بالدقي رغم هطول الأمطار

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التزامت قوات الأمن الخاصة بتأمين اللجان الانتخابية بلجنة كلية رياض الأطفال بشارع التحرير في الدقي، بالوقوف امام ابواب اللجنة و الثبات في اماكنهم علي الرغم من اشتداد الأمطار.

فيما شهدت العملية الانتخابية اقبال ضعيف من جانب الناخبين، وذلك في اليوم الثاني من جولة الاعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2015 .

يذكر أن اللجان الانتخابية فتحت ابوابها امام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم ،  و يغلق باب الانتخابات في التاسعة مساءا لتبدأ اللجنة عملية الفرز لأعلان نتائج اصوات المرشحين و اسماء السادة النواب البرلمانيين.

المراسل : عمر عبدالناصر

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