بالصور.. قوات الأمن تلتزم أماكنها أمام اللجان الانتخابية بالدقي رغم هطول الأمطار

التزامت قوات الأمن الخاصة بتأمين اللجان الانتخابية بلجنة كلية رياض الأطفال بشارع التحرير في الدقي، بالوقوف امام ابواب اللجنة و الثبات في اماكنهم علي الرغم من اشتداد الأمطار.

فيما شهدت العملية الانتخابية اقبال ضعيف من جانب الناخبين، وذلك في اليوم الثاني من جولة الاعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2015 .

يذكر أن اللجان الانتخابية فتحت ابوابها امام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم ، و يغلق باب الانتخابات في التاسعة مساءا لتبدأ اللجنة عملية الفرز لأعلان نتائج اصوات المرشحين و اسماء السادة النواب البرلمانيين.

المراسل : عمر عبدالناصر