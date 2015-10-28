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الملح يكافح انقطاع التيار الكهربائي بــ"الفلبين"

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الملح يكافح انقطاع التيار الكهربائي بــ"الفلبين" الملح يكافح انقطاع التيار الكهربائي بــ"الفلبين"

الأربعاء 28-10-2015 15:17

يُقال أن الحاجة أم الاختراع؛ ولحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تنغّص حياة ملايين في العالم، ابتكر الشقيقان الفلبينيان ايسا ورافاييل مينو، مصباح إضاءة رخيصاً وآمناً وصديقاً للبيئة، إذ يحتاج للماء وملعقتين كبيرتين من الملح ليضيء حياة ملايين من الأشخاص الذين يعيشون بدون كهرباء!
يوفّر الابتكار الثوري الجديد ثماني ساعات من الضوء، ويمكن تشغيله أيضاً بماء البحر، كما يتيح للمستخدمين شحن هواتفهم في حالات الطوارئ عن طريق توصيل "يو إس بي".
حين تتم إذابة الملح في الماء، يمكنه توصيل الكهرباء وتشغيل بطارية. ويعدّ المصباح آمناً تماماً لأن المياه المالحة غير سامة ولا تحتوي على مواد قد تسبب الحريق. ويخلف الضوء الحد الأدنى من انبعاثات الكربون، مما يجعله صديقاً للبيئة.

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الجدير بالذكر أن المصباح يدوم لأشهر ستة، على أساس استخدامه لمدة ساعات ثمانية، يومياً، شرط الحفاظ عليه بشكل صحيح. وسيتم إرسال الدفعة الأولى من المصابيح المذكورة إلى الجزر الفلبينية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وستتوفر في الأسواق في مطلع العام المقبل.
كانت الشركة المصنعة "سالت" تلقّت أكثر من 30.000 طلب مسبق من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والأفراد.

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