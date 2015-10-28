المعارضة السورية: حضور إيران محادثات فيينا قد يعرقل التوصل لحل

> قال عضو بارز فى المعارضة السورية المدعومة من الغرب إن مشاركة إيران فى المحادثات الدبلوماسية السورية هذا الأسبوع فى فيينا قد تعرقل التوصل لحل سياسى للحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وقالت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إن الدعوة ستوجه إلى إيران الحليفة الرئيسية للرئيس السورى بشار الأسد للمشاركة فى المحادثات الدولية يوم الجمعة لمناقشة سبل إنهاء الصراع.

ومن المقرر مشاركة نحو عشر دول منها روسيا التى تدعم الأسد والسعودية التى تدعم معارضيه. ولم يتضح ما إذا كانت ستشارك أى أطراف سوريا، وانتقد هشام مروة نائب رئيس الائتلاف الوطنى لقوى المعارضة والثورة السورية أى مشاركة لإيران فى المحادثات.

وقال فى مقابلة مع تلفزيون العربية المملوك لسعوديين فى وقت متأخر أمس الثلاثاء "بالنسبة لمسألة دعوة إيران بالتأكيد ستعقد المسألة أكثر... وجود إيران سيعقد مباحثات فيينا لأنها ستأتى بمشروع يحافظ على الأسد."

وأضاف "دخول الروس يقوض الحل السياسى ودخول إيران كان وما زال قادرا على تقويض الحل السياسي، وقالت إيران اليوم الأربعاء إنها تدرس حضور المحادثات، ونسبت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إلى مرضية أفخم المتحدثة باسم الخارجية قولها "تحدث وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف ونظيره الروسى هاتفيا أمس واليوم بشأن سوريا والقمة القادمة فى فيينا...والمشاركة الإيرانية قيد البحث."

ولا يوجد للائتلاف الوطنى السورى ومقره تركيا نفوذ يذكر على المعارضة المسلحة التى تقاتل من أجل الاطاحة بالأسد فى صراع تعقده نجاحات الجماعات الإسلامية المتشددة، ويقول منتقدون للائتلاف إنه أخفق فى تمثيل الشعب السورى وإن قرارته تتخذ بإملاء من السعودية وقطر الداعمتين الرئيسيتين له.

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