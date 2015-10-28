الرئيس الفلسطينى: حصار الاحتلال والضغط المتواصل ولد الإحباط لشعبنا

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، إن انعدام الأمل وحالة الخنق والحصار والضغط المتواصل وعدم الإحساس بالأمن والأمان الذى يعيشه أبناء الشعب كلها عوامل تولد الإحباط وتدفع الشباب إلى الحالة التى نشهدها اليوم من اليأس والتمرد والانتفاضة لحماية مقدساتهم الدينية وعدم احتمال الاحتلال الذى لا يزال يعتقل ويقتل.

وأضاف "أبو مازن"، فى اجتماع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن الهبة الغاضبة لأبناء الشعب والأحداث المتتالية هى نتيجة حتمية لما حذرنا منه وعرضنه مسبقا، إضافة إلى عدم نجاح المجتمع الدولى فى رفع هذا الظلم عن الشعب الفلسطينى".

واتهم الرئيس الفلسطينى تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلى بأنها دولة فوق القانون الدولى وتصعيد ممارستها الإجرامية لتصل إلى حد تنفيذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين العزل واحتجاز جثامينهم وبما فيهم الأطفال.

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن: "إن ما أحذر منه قد وقع وهو الحالة الإنسانية بالقدس والمناطق المجاورة نتيجة الممارسات الإسرائيلية"، لافتا إلى أن ذلك يستدعى تدخلًا قويًا قبل فوات الأوان من منظمة الأمم المتحدة وبخاصة مجلس الأمن.

وطالب الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، مجلس الأمن بإرساء نظام خاص للحماية الدولية بشكل فورى وعاجل للفلسطينيين.

وأكد الرئيس الفلسطينى أن الاستقرار والسلام لن يتحقق إلا بالانتهاء من الاحتلال الإسرائيلى، قائلا "أحذر من عواقب ما يجرى بالقدس من انتهاك للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وما تقوم به الحكومات الإسرائيلية وزيادة الاستيطان والحفريات تحت المسجد الأقصى وإقامة الجدران والتضييق على الأهالى بمختلف الوسائل".

وحذر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، من تحويل الصراع من سياسى إلى دينى والتى ستكون عواقبه وخيمة على الجميع.