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وكيل تعليم دمياط يفعل مبادرة "مدارس دمياط خضراء"

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وكيل تعليم دمياط يفعل مبادرة "مدارس دمياط خضراء" وكيل تعليم دمياط يفعل مبادرة "مدارس دمياط خضراء"
تفعيلًا للمبادرة التى أطلقها الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بعنوان "مدارس دمياط خضراء"، قام وكيل الوزارة صباح اليوم، الأربعاء، بغرس "نباتات الأمل" فى مجمع مدارس جمصة بإدارة كفر البطيخ.

جاء ذلك خلال زيارة صباح اليوم قام بها وكيل وزارة التعليم بدمياط، بصحبة خالد رضوان، وكيل المديرية، ونادر عبد المقصود مدير إدارة كفر البطيخ.

وقال التداوى: "إن الهدف من المبادرة هى تشجيع طلاب المدارس على الحفاظ على الرقعة الخضراء وتحفيزهم على الحفاظ على المكان الذى يوجد فيه ويتعود على حمايته".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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